Vivez ce dimanche électoral sur RFJ

Les Jurassiens se rendent aux urnes ce dimanche pour élire le successeur de Charles Juillard au Gouvernement. On connaîtra dans l’après-midi les résultats obtenus par les trois prétendants : la socialiste Rosalie Beuret Siess, la démocrate-chrétienne Anne Seydoux-Christe et l’UDC Romain Schaer. RFJ vous propose une émission spéciale, en direct, dès 12h30. Vous pourrez prendre connaissance des résultats commune par commune, au compte-gouttes. Nos journalistes seront également dans les stamms du PS à Delémont, du PDC à Glovelier et de l’UDC à Coeuve. Ils recueilleront les réactions des candidats, des personnalités politiques et feront part de l’ambiance qui règne sur place. Vous pourrez également suivre cette élection partielle sur notre site internet, RFJ.CH, avec des comptes rendus, des photos et des vidéos.

Par ailleurs, les deux scrutins fédéraux – l’initiative pour davantage de logements abordables et l’interdiction de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle – ne seront pas oubliés. Nous nous intéresserons également à la votation communale à Courtételle sur la construction de salles de classes et d’une halle de gymnastique. Les citoyens se prononcent sur l’engagement d’un crédit de 14,5 millions de francs. Courchavon et Lugnez attribuent de leur côté des sièges dans leur conseil communal respectif.

Rendez-vous enfin à 18h pour un journal spécial, où vous saurez tout sur les différents scrutins de ce dimanche 9 février. /rch