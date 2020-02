Taux de chômage en légère baisse dans le canton

Le taux de chômage est en légère baisse dans le canton. Il a reculé de 0,1 point en janvier pour s’établir à 3,9%. Selon le relevé du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) publié lundi, 2'000 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régional de placement du Jura. Cela représente 1'430 chômeurs et 570 demandeurs d’emploi non chômeurs. Le SECO indique que 233 demandeurs d’emploi se sont inscrits ou réinscrits à l’ORP-Jura en janvier et que 231 dossiers ont été fermés.

Le taux de chômage est plus élevé dans le district de Delémont (4,1%), devant le district de Porrentruy (3,9%) et les Franches-Montagnes (3,4%). Au niveau national, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point le mois dernier et s’est établi à 2,6%. /comm-gtr