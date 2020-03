Un vent de nouveauté dans le Jura

Un vent de nouveauté et de changement a soufflé sur le Jura. De nouveauté d’abord, car pour la première fois dans l’histoire du canton, deux femmes vont siéger conjointement au Gouvernement. De quoi renforcer la sensibilité féminine dans la politique que va mener l’exécutif. De changement ensuite, puisque le Gouvernement a désormais une majorité de centre-gauche. En France, on dirait que l’on entre dans une ère de cohabitation, le Parlement étant majoritairement de centre-droit. L’enjeu pour l’exécutif et le législatif sera de renforcer l’art du dialogue et du compromis pour avancer. Car des blocages à répétition, le canton n’en a pas besoin. Un peu de calme et de sérénité, cela ferait du bien même si la prochaine tempête électorale est prévue le 20 octobre déjà.