Marcher dans les pas des petites bêtes de nos régions

Tous les jours, les animaux qui se déplacent dans nos régions font un vrai parcours du combattant. Surtout quand il s’agit de traverser nos routes, nos infrastructures et nos jardins. Pour découvrir les dangers auxquels les petites bêtes font face, le Centre Nature des Cerlatez propose l’exposition « Faites place, les animaux se déplacent ! », mise sur pied par le Centre Pro Natura de Champs Pittet. On se glisse dans la peau d’un lièvre, une hermine ou une crapaude, et on suit leurs traces.