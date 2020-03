Coronavirus : premier cas confirmé dans le Jura

1. L’organisation de manifestations, publiques ou privées, accueillant entre 50 et 150 personnes sur le territoire cantonal est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

la manifestation doit être annoncée au moins 48 heures à l’avance au Service de la santé publique via l’adresse électronique manifestations@jura.ch au moyen du formulaire d’annonce disponible sur le site internet www.jura.ch/coronavirus ;

les organisateurs affichent, de manière bien visible, les mesures d’hygiène ainsi que de protection générale et individuelle recommandées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).







2. L’organisation de manifestations, publiques ou privées, accueillant entre 150 et 999 personnes sur le territoire cantonal est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

la manifestation doit être annoncée au moins 48 heures à l’avance au Service de la santé publique via l’adresse électronique manifestations@jura.ch, au moyen du formulaire d’annonce disponible sur le site internet www.jura.ch/coronavirus



un formulaire d’auto-déclaration disponible sur le site internet www.jura.ch/coronavirus est dûment rempli par les organisateurs. Les organisateurs s’engagent ainsi à



afficher, de manière bien visible, les mesures d’hygiène ainsi que de protection générale et individuelle recommandées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).



déconseiller aux personnes à risque (personnes de 65 ans ou plus et en particulier les personnes atteintes des maladies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, maladies et thérapies qui affaiblissent le système immunitaire, cancer) de participer à la manifestation ;



refuser la participation des personnes malades ou se sentant malades, et ordonner à ces mêmes personnes de quitter la manifestation.

Le formulaire d’auto-déclaration, signé par l’organisateur de la manifestation, est transmis au plus tard le premier jour ouvrable suivant la manifestation via l’adresse manifestations@jura.ch.





3. En outre, les responsables d’établissements publics affichent, de manière bien visible, les mesures d’hygiène ainsi que de protection générale et individuelle recommandées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).



Une hotline cantonale pour renseigner les organisateurs de manifestations est ouverte dès à présent au 032 420 51 97 (8h30-16h30).

A noter qu’une hotline dédiée à la population jurassienne pour les questions sanitaires sera ouverte dès le début de semaine prochaine. Une communication particulière sera faite à ce niveau. Pour rappel, la hotline de la Confédération continue d’être disponible 24h/24 pour la population au 058 463 00 00 et pour les voyageurs au 058 464 44 88.

Nous profitons de ce communiqué pour rappeler les nouvelles recommandations de prévention émises ce jour par l’Office fédéral de la santé publique:





Se laver régulièrement et soigneusement les mains

Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude

Eviter les poignées de mains

En cas de fièvre ou de toux, rester à la maison

Toujours téléphoner avant d’aller chez le médecin ou aux urgences

Garder ses distances dans les files et dans les réunions (nouvelle recommandation)





A noter que pour l’instant les camps de ski peuvent être maintenus dans le programme scolaire. Les directions d’écoles ont été informées spécifiquement à ce sujet.





Définitions retenues par la Confédération et reprises par la RCJU

1. Une manifestation publique ou privée est un événement planifié, limité dans le temps, qui a lieu dans un espace ou un périmètre défini et auquel un certain nombre de personnes prennent part. La manifestation a généralement un but clairement défini et suit un déroulement impliquant un contenu thématique précis. L'organisation de l'événement relève de la responsabilité d'un organisateur, d'une personne, d'une organisation ou d'une institution. Exemples : concerts, congrès, théâtre, cinémas, cirques, fêtes/discos, manifestations sportives, offices religieux, carnaval, manifestations (politiques), fêtes de village ou de quartier, fêtes foraines, anniversaires d'entreprise, assemblées générales, journées des portes ouvertes.

Ne sont pas concernés : écoles et établissements de formation, lieu de travail, gares, transports publics, bains thermaux, centres commerciaux, restaurants, bars (exploitation normale), marchés aux légumes, musées (exploitation normale), entraînements des associations de sport, soirée privée. Les rassemblements spontanés de personnes ne sont pas non plus concernés ; la liberté de mouvement ne doit pas être entravée (pas d'évacuation par la police ou autre).





2. Le total de toutes les personnes présentes au même moment détermine le nombre de personnes retenu dans cette décision. Il s'agit du nombre attendu de participants ainsi que les personnes sur place (organisateurs et participants, nombre de places assises, tickets vendus plus le personnel, l'orchestre, etc.). /rcju