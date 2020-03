L’H-JU se prépare à une montée en puissance

Les mesures prises par le canton du Jura et la Confédération évoluent chaque jour pour tenter d’enrayer le coronavirus. Lundi matin, l’Hôpital du Jura a annoncé proposer à son personnel frontalier de résider provisoirement dans le canton ou en Suisse. De quoi éviter un engorgement à la douane, mais également pour être le plus proche possible du poste de travail. Alors que le nombre de cas de Covid-19 augmente en Suisse, l’H-JU affirme pouvoir accueillir toutes les personnes atteintes par la maladie qui exigent des soins.

Olivier Guerdat, porte-porte de l’H-JU, était l’invité du Journal de 18h. Il détaille la situation dans le canton :