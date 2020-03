Attention aux bonnes idées

Les autorités de Porrentruy en appellent au respect des règles. L’Organisation communale en cas de catastrophe a déconseillé mardi en fin d’après-midi les rassemblements de plus de cinq personnes. Le canton les a, par la suite, totalement interdits. L’OrCoC a aussi tenu à rendre attentif les citoyens proposant leur aide de ne pas commettre d’erreur qui pourraient justement mettre en danger les plus vulnérables. Le conseiller municipal en charge de la sécurité et responsable de l’OrCoC, Julien Loichat, précise que le but n’est pas de freiner les élans de solidarité mais d’éviter des actions contre-productives comme de réunir des personnes âgées pour faire leurs achats. Un réseau municipal de solidarité doit être mis sur pied prochainement. Il permettra à la population de faire appel à des employés communaux pour faire leur course dans une structure de confiance, mais aussi pour entretenir du lien social grâce au téléphone.







Les services indispensables sont assurés

L’Organisation communale en cas de catastrophe indique aussi que tout a été mis en œuvre pour maintenir les services indispensables, comme l’approvisionnement en eau, le chauffage à distance, ou encore le Centre de renfort d’incendie et de secours de Porrentruy.

Deux numéros de téléphones sont mis à disposition des citoyens de Porrentruy. Des informations complémentaires sont disponibles au 032 465 77 77 et la police municipale au 032 465 77.22 en cas d’urgence. /ncp