Caritas Jura revoit son programme anniversaire

Caritas Jura est contraint de revoir le calendrier prévu pour ses 50 ans. L’institution s’adapte aux mesures fédérales et cantonales de lutte contre le coronavirus. Les deux premières manifestations prévues sont reportées à des dates indéterminées : il n’y aura pas de messe spéciale le 29 mars à Glovelier, ni de Vente aux enchères le 9 mai à la halle des expositions de Delémont. Les autres manifestations seront réévaluées en fonction de l’évolution de la situation.

Concernant les prestations habituelles de Caritas Jura, les magasins et le marché Montcroix sont fermés depuis le 16 mars, idem pour LARC et les ateliers. Les groupes de parole et les cours de formation sont eux aussi reportés. Seuls les rendez-vous individuels et certaines prestations des ateliers sont maintenus. /comm-cto