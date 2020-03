Coronavirus: Rolex suspend sa production

Rolex ferme ses sites de production de Bienne, Genève, et Crissier à compter de ce mardi et jusqu'au vendredi 27 mars. L'horloger de luxe a pris cette mesure afin de protéger les employés et leurs familles dans le contexte de la pandémie de coronavirus. "Cette date pourra être repoussée en fonction de l'évolution de l'épidémie et des recommandations des autorités", a précisé une porte-parole de Rolex auprès d'AWP.

La marque dirigée par Jean-Frédéric Dufour n'a pas voulu préciser combien d'employés étaient concernés par ces mesures. Selon nos informations, de nombreux collaborateurs ont, par ailleurs, été appelés à faire du télétravail jusqu’à mi-avril en fonction des secteurs. Plus de 3000 personnes travaillent sur le site biennois du groupe. Rolex revendique plus de 6000 collaborateurs sur l'ensemble de la Suisse. /nme