L’Eglise catholique en veille

Messes, mariages, baptêmes, premières communions et confirmations : tous les rassemblements religieux et célébrations publiques sont désormais interdits dans le Jura pastoral (Jura, Jura bernois et Bienne). Le Diocèse de Bâle (BE, BS, BL, JU, AG, TG, SH, ZG, LU, SO) a annoncé de nouvelles mesures. Elles entrent en vigueur dès ce mardi et jusqu’au 19 avril, en raison de la pandémie de coronavirus.







Les funérailles très encadrées

Seules les funérailles pourront encore se tenir dans l’Eglise catholique romaine du Diocèse de Bâle. Elles sont soumises à des conditions strictes : l'entourage immédiat uniquement pourra y assister et seul un temps de prière sera prévu à la tombe ou au moment du départ du corps en cas d'incinération.