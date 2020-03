L'Hôpital du Jura bernois est prêt

L'Hôpital du Jura bernois se prépare activement à l'augmentation massive du nombre de patients sur ses sites de Moutier et de Saint-Imier. La cellule de crise mise en place en raison de la propagation du coronavirus a établi un plan d'actions avec différents scénarios. Il est notamment prévu d'ouvrir une zone de test séparée et de mettre à disposition un nombre de lits suffisant pour accueillir les cas les plus graves. Le défi réside actuellement dans les besoins en matériel spécifique tel que les respirateurs, selon un communiqué diffusé mardi. En outre, l'HJB prévoit de recourir aux forces armées, à la protection civile et aux samaritains lorsqu'il sera placé « au cœur du combat ».

L'établissement se dit prêt à modifier sa configuration très rapidement. Cette souplesse vise notamment à renforcer les secteurs de l’hôpital qui seront le plus touchés par la crise et à alléger en personnel les domaines les moins concernés. Aussi, la programmation des opérations électives sera reportée.







Effort civique obligatoire



L'HJB exhorte enfin la population à suivre l'ensemble des recommandations émises. Il rappelle qu'un engorgement des infrastructures causerait de graves soucis d'organisation dans la prise en charge des patients atteints du Covid-19, mais également au niveau des urgences classiques et des patients qui souffrent d'autres pathologies. Et de conclure : « Seul un effort civique obligatoire de chacun nous permettra de sauver un très grand nombre de vies. » /comm-oza