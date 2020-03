La règle des 5 personnes ne concerne pas les entreprises et les commerces

Le canton du Jura fait une mise à niveau. La hotline « économie-emploi/santé population » mise en place par les autorités en lien avec la pandémie de coronavirus a reçu de très nombreux appels mercredi matin. Ils portaient sur l’interdiction des rassemblements publics, privés ou religieux de plus de 5 personnes dans le Jura, à l’intérieur comme à l’extérieur décrétée mardi soir par le Gouvernement. Les autorités ont tenu à préciser que cette interdiction ne concerne pas les entreprises et les commerces autorisés à rester ouverts. Il peut donc y avoir plus de 5 personnes dans ces derniers si les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique en matière d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées. Toutefois en cas de forte affluence, les commerces doivent prendre des dispositions pour filtrer les clients et les faire attendre à l’extérieur du bâtiment, dans une file en respectant une distance de minimum 2 mètres entre les personnes.

Les décisions prises par l’Exécutif jurassien pour endiguer la propagation du coronavirus peuvent être consultées ici. Une foire aux questions reprend les interrogations les plus courantes. Les citoyens sont invités à consulter la foire aux questions avant de contacter les hotlines cantonales. /comm-emu