Les places de jeux fermées à Delémont

Les autorités de Delémont ont décidé d’une nouvelle mesure pour lutter contre la propagation du coronavirus. Depuis mardi, l’accès aux places de jeux de la ville est interdit. Une mesure qui s’appliquera jusqu’à nouvel avis. Les éventuels contrevenants à cette décision s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 10’000 francs et une peine privative de liberté de trois ans au plus.

Les autorités rappellent aussi qu’il est strictement nécessaire de respecter les consignes sanitaires, et soulignent que tout groupement de personnes est interdit.

La commune des Breuleux a également pris la décision de fermer ses places de jeux. Une décision qui a été communiquée par les autorités communales jeudi en fin d'après-midi. /cto-comm-tna