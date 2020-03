Un entrepreneur pointe la sécurité sanitaire sur les chantiers, Jacques Gerber répond

De nombreuses voix s'élèvent dans le Jura pour demander l'arrêt de l'économie non essentielle face à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Syndicats et patronat, politiques, beaucoup demandent notamment la fermeture des chantiers de construction. La sécurité sanitaire et les fameuses distances sociales pour éviter la contagion n'y sont pas toujours garanties, notamment sur le grand chantier du Théâtre du Jura. « Pour coffrer des murs, ils sont souvent deux voire trois personnes toutes proches les unes des autres. On se passe des outils. Pour bétonner des dalles ou des radiers, ils sont entre quatre et six et très proches, en tout cas pas à deux mètres de distance », confie Didier Comte qui dirige une entreprise delémontaine engagée sur le chantier du Théâtre du Jura. « J’ai voulu arrêter parce que notre personnel a peur. Mais je me suis ravisé. C’est triste à dire, mais c’est parce qu’on n’a pas la garantie de toucher la réduction de l’horaire de travail (RHT, le chômage partiel) et certains articles dans les contrats nous disent que l’on doit continuer de travailler », se désole ce chef d’entreprise.