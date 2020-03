Haute-Sorne aux urnes

Haute-Sorne se penche prochainement sur des crédits très importants. Les citoyens de la commune sont appelés aux urnes le 29 mars. Ils doivent se prononcer sur trois grosses sommes d’argent. Une des enveloppes se monte à 1'300'000 francs. Elle doit servir à l’assainissement du Centre de Culture et de Sport à Courfaivre. Ce bâtiment subit des malfaçons et des infiltrations d’eau importantes, une situation qui doit être résolue rapidement, selon les autorités. Un autre crédit concerne le village des Mergats. Une somme de 2'150'000 francs doit permettre d’acquérir un bâtiment au milieu du village pour l’accueil d’une antenne crèche/UAPE. Enfin, la troisième enveloppe concerne le FC Bassecourt. Un incendie a fortement endommagé les installations du club de football il y a deux ans et demi. Du coup, les autorités proposent un crédit de 1'600'000 francs pour les assainir et les moderniser.