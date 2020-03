L’Hôpital du Jura se prépare à affronter le Covid-19

L’Hôpital du Jura serre toujours plus sa garde face au coronavirus. L’institution fait ce vendredi le point sur les mesures mises en place. Elle en a initié une centaine depuis quinze jours. Si le canton a été relativement épargné jusqu’ici et que la situation est pour l’instant sous contrôle, l’H-JU note que les cas lourds nécessitant des soins spécialisés vont progressivement ou brusquement arriver.

Du côté des infrastructures tout d’abord, des tentes ont été montées à l’extérieur de l’hôpital pour l’accueil, le pré triage, le dépistage du coronavirus ou l’attente. Dans les locaux, des cloisons étanches ont été installées pour séparer les zones propres et infectées. La salle de réveil a en outre été réaménagée pour étendre les soins intensifs.

Du côté des ressources humaines, du personnel extérieur a été identifié et engagé pour renforcer les effectifs. Des groupes de travail planchent sur l’approvisionnement en matériel médical et de soins. Une « Task force » se réunit plusieurs fois par semaine pour lancer des actions concrètes. Des protocoles ont été établis pour préparer la montée en puissance. A noter que les prestations non-essentielles ont été reportées pour libérer du personnel et des locaux.

L’H-JU note que des offres spontanées lui sont parvenues pour de l’emploi, de l’hébergement pour les frontaliers et du matériel. En revanche, l’institution indique que trop de personnes prennent encore les mesures de sécurité à la légère. Celles-ci font courir un risque majeur à l’ensemble de la population et à l’équilibre des capacités hospitalières. L’hôpital du Jura en appelle au respect des directives. /rch-comm