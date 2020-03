Le Réseau Municipal de Solidarité est opérationnel à Porrentruy

Un nouvel outil pour aider les personnes à rester à la maison lors de la crise du coronavirus. Les autorités de Porrentruy lancent le Réseau Municipal de Solidarité. Porté par l’Organisation communale en cas de catastrophe, il est opérationnel dès ce vendredi à 13h30. L’objectif est de coordonner toutes les solidarités pour sécuriser la population, préserver le système sanitaire et maintenir la cohésion sociale en proposant différents services. Parmi ces derniers, l’achat et la livraison de produits de première nécessité, les transports médicaux, d’autres demandes particulières et assurer le lien social par le biais du téléphone. « L’idée est d’utiliser les personnes à disposition pour créer des synergies afin d’aider les personnes qui en ont besoin », explique le conseiller municipal en charge de la sécurité et responsable de l’OrCoC, Julien Loichat. Une quinzaine de bénévoles se sont déjà mis à disposition. Ils seront appuyés par des employés municipaux. Le Réseau Municipal de Solidarité fonctionne tous les jours entre 8h-12h et 13h30-17h30. Détails ici. /comm-emu