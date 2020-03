S’unir pour mieux servir les Franc-Montagnards

On nous le répète depuis plusieurs jours, il faut éviter les sorties au maximum en raison de la pandémie de Covid-19. Pour respecter au mieux cette consigne tout en offrant aux Jurassiens des produits frais, de plus en plus de commerçants proposent des services de livraison.

A Saignelégier, quatre commerces ont mis leurs forces en commun. Quelques jours leur ont suffi à organiser ensemble un service de livraison, opérationnel depuis jeudi. L’initiative émane du boulanger David Parrat, qui souhaitait offrir une solution pour ses clients, les personnes à risque notamment, tout en limitant les pertes financières pour les commerçants. Comme il le raconte, les premières livraisons se sont passées de manière un peu chaotique. Il a fallu organiser la collecte des produits et le parcours rapidement, sans forcément s’y connaître. « On apprend, quand tout ça sera terminé, on saura comment faire », ironise l’artisan.







Précautions de mise mais clients heureux

David Parrat explique également qu’il a fallu prendre des précautions pour limiter aux maximum les risques sanitaires, d’autant que certains clients font partie des catégories à risque. A titre d’exemples, le livreur évite les contacts avec les clients, et se désinfecte systématiquement dans l’intervalle.

Par ailleurs, l’initiative est très bien accueillie par les habitants. Le boucher Romain Paratte en fait le constat : il dit avoir déjà reçu plusieurs appels émus de ses clients.







A la boulangerie et à la boucherie s’ajoutent la laiterie et plus récemment, la pharmacie. Le pharmacien, Cédric Maître a en effet demandé vendredi matin à se joindre à l’offre proposée. L’officine dispose de son propre service de livraison, mais cette alternative permet de centraliser les commandes, d’optimiser les déplacements, et possiblement d’alléger le travail des employés de la pharmacie, surchargés en cette période de crise. Mais l’entraide va dans les deux sens : la pharmacie des Franches-Montagnes prévoit elle aussi de mettre ses services de livraison à la disposition des autres commerçants. L’organisation n’en est toutefois qu’à ses débuts, elle se précisera dans les jours à venir.





Livraisons quasi quotidiennes



Et concrètement, comment ça se passe ? Les clients peuvent passer commande dans chaque commerce en précisant qu’ils font des achats groupés. Les provisions sont ensuite rassemblées par le personnel de la boulangerie Parrat, pour une livraison le lendemain.

Les livraisons se font tous les jours, sauf le mercredi, entre 10h30 et 14h. Les communes desservies sont Saignelégier, Muriaux, Le Noirmont, Les Pommerats, Montfaucon et Le Bémont. Plus d’informations ici. /nbe