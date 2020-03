L’exécutif de Haute-Sorne en quarantaine

Le Conseil communal et l’administration de Haute-Sorne mis en quarantaine. Cette décision a été communiquée ce lundi, pour des raisons de sécurité et après l’apparition d’un cas de coronavirus au sein de l’exécutif de la commune vadaise. L’administration continuera de répondre au téléphone et d’assurer des tâches à distance.





Conserver un lien avec la population

La commune a également créé une page Facebook, pour communiquer au mieux avec les citoyens. Un courrier ciblé parviendra par ailleurs ces prochains jours aux habitants de plus de 65 ans pour répondre à leurs besoins. Haute-Sorne rappelle également dans son communiqué qu’un réseau de solidarité a vu le jour la semaine dernière. Les personnes disponibles et en bonne santé peuvent s’inscrire ici. /comm-mmi