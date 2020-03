Soutien de 9 millions dans le Jura

Le Gouvernement jurassien répond à la crise liée au coronavirus. Il a indiqué mardi avoir mis en place 9 mesures cantonales complémentaires à celles instaurées par la Confédération pour un montant total de 9 millions de francs. Celles-ci visent à aider différents domaines, comme l’économie, le social et la formation.

Des mesures fiscales tout d’abord : il est possible d’adapter ses acomptes 2020. Le délai de remise de sa déclaration d’impôts 2019 a été prolongé jusqu’au mois d’août et les intérêts moratoires, fixés à 5%, ont été suspendus jusqu’à fin août 2020.

Les bénéficiaires de l’aide sociale n’auront plus à justifier tous les frais et recevront un montant forfaitaire durant trois mois. Le canton annonce également sa volonté de soutenir les chômeurs en fin de droit. Les personnes éligibles pourront bénéficier du programme cantonal d’occupation des chômeurs.



Le Gouvernement jurassien souhaite également soutenir des initiatives pour maintenir l’activité économique. Ainsi, une aide spécifique aux entreprises récemment créées - et donc sans chiffre d’affaire important - est prévu, tout comme un soutien pour effectuer les démarches administratives pour obtenir une aide fédérale.



Concernant les indépendants qui ont dû fermer leur commerce, le Gouvernement jurassien a rappelé la décision du Conseil fédéral de les faire bénéficier d'allocations perte de gain. Le secrétariat d'Etat à l'économie réfléchit actuellement à étendre cette mesure aux autres catégories d'indépendants.







Le Gouvernement a également tenu à rappeler que les entreprises qui ne respectent pas les règles sanitaires de la Confédération doivent cesser leurs activités. Les effectifs d’inspecteurs du travail ont été renforcés. Depuis jeudi dernier, près de 50 contrôles ont été effectués. Pour les chantiers, la situation est plus délicate, a indiqué l’exécutif. Comme la distance sociale de 2 mètres ne peut généralement pas être respectée, le Département de l’économie et de la santé a fermé les entreprises concernées, avec leur accord. L'exécutif a rappelé mardi qu'il n'impose pas de fermetures de chantiers mais qu'il ordonne - peut ordonner - la fermeture d'entreprises. Les inspecteurs du travail ont déjà demandé la fermeture d'une dizaine d'entreprises actives sur des chantiers, « parce qu’elles ne pouvaient pas garantir le respect des mesures d’hygiène », selon Jacques Gerber, ministre jurassien de l’Economie et de la Santé. /comm-gtr-mle