« Gardons le cap » en cette période de crise

Le canton du Jura lance deux instruments de soutien à la population en cette période de crise. D’une part, il a mis sur pied une plateforme pour mettre en lien services et besoins des citoyens. Il s’agit d’une structure de coordination. Les personnes qui souhaitent s’engager en tant que bénévoles ou encore les institutions qui disposent de lits peuvent, par exemple, se manifester grâce à un formulaire sur le site www.jura.ch/coronavirus/solidarité, que vous retrouvez ici.

D’autre part, il a ouvert un site internet pour offrir des ressources et des contacts utiles à la population. Cet outil doit permettre de faire face à la routine bouleversée. Le site www.gardonslecap-covid19.ch (à découvrir ici) répertorie des ressources et des contacts utiles face aux situations vécues actuellement concernant la santé psychique, l’alimentation ou encore l’activité physique. Ce site, créé à l’initiative des services de la santé publique du Jura et de Neuchâtel, est géré par la FondationO2, centre de compétence et promotion de la santé.





Hotline unique

Désormais, il n’y a plus qu’un numéro en service pour toutes les questions liées au Covid-19. Le canton du Jura propose la ligne suivante : 032 420 99 00 de 9h à 16h, tous les jours y compris le week-end. /comm-mle