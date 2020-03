Saison sans champion en volleyball

Les trois ligues nationales sont au point mort. La saison 2019/2020 avait été annulée le 13 mars à cause du coronavirus. Swiss Volley en a communiqué les incidences ce vendredi. Il n'y aura ni champion, ni promotion, ni relégation dans les trois ligues nationales, à savoir la LNA, la LNB et la 1re Ligue. Le Volleyball Franches-Montagnes évoluera toujours en Ligue A féminine la saison prochaine. Sa 2e garniture, qui était en course pour une promotion, jouera toujours en 1re ligue, tout comme Porrentruy et Delémont chez les hommes. /comm-mle