Expliquer le Covid-19 aux enfants

La crise que nous traversons cause de nombreuses inquiétudes. Les enfants, privés d’école, n’ont souvent d’autres référents que leurs parents qui peuvent être parfois démunis face à leurs questions. Les plus jeunes ont besoin d’explications et de réconfort. Selon Christine Riat, qui possède un doctorat en sciences de l’éducation, il s’agit d’écouter les besoins des enfants et y répondre avec le cœur, sans enjoliver la réalité, alors que les adultes sont eux aussi confrontés à leur propre crainte.