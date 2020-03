L’armée a pris ses quartiers à l’H-JU

La plupart des soldats viennent de Romandie. Ils appuieront surtout le service des urgences pour trier les patients et les services de médecine les plus sollicités, comme la chirurgie. « Les journées seront longues, harassantes, prévient Fabien Kohler, chef de l’Etat-major cantonal de liaison territoriale. Ils seront confrontés à des scènes difficiles. Il faudra gérer engagement et repos pour assurer une durabilité ».