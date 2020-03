Des masques pour les commerçants

La générosité n’est pas un vain mot en cette période d’épidémie de coronavirus. Un industriel jurassien en apporte une preuve supplémentaire. Pascal Bourquard jr va offrir 10'000 masques de protection aux communes du canton. Ils seront destinés aux personnes travaillant dans un petit commerce ou au service de la population. Cette initiative a reçu l’appui du professeur Florian Froehlich, selon un communiqué transmis mardi après-midi. Les autorités communales seront chargées de distribuer ce matériel « de manière à assurer une remise la plus pertinente, efficace et équitable » possible. /comm-msc