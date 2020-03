La bataille des solutions désinfectantes

La pandémie de coronavirus entraîne une rupture de stock des solutions désinfectantes dans les commerces suisses. En conséquence, certaines pharmacies se sont mises à fabriquer leurs propres produits. Mais bien souvent, ils se vendent à prix d’or.

Cette pratique est légale, précise la Fédération romande des consommateurs. Les gels désinfectants sont des produits de parapharmacie. Ils ne sont donc pas considérés comme des denrées essentielles et c’est la loi de l’offre et de la demande qui règne en maître. Le prix des matières premières qui permettent de fabriquer ces produits a explosé. Par conséquent, les pharmacies sont elles aussi contraintes de fixer des prix plus élevés pour rentrer dans leurs frais. Les explications de Yannis Papadaniel, responsable santé à la Fédération romande des consommateurs.