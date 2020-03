Un centre de consultation par district

Le Jura renforce son dispositif pour lutter contre le coronavirus. Il annonce ce mardi la création de trois centres de consultation. Ils seront ouverts dès jeudi à Delémont (rue de l’Avenir 33), Alle (rue de l’Eglise 5) et Saignelégier (Hôtel CristaL). Les personnes présentant des symptômes liés au Covid-19 devront obligatoirement contacter la hotline cantonale au 032 420 99 00 pour prendre rendez-vous afin d’opérer un premier tri. Des médecins appuyés de personnel administratif et infirmier assureront ensuite les consultations et les éventuels dépistages. Ils organiseront une prise en charge médicale si nécessaire. « L’objectif prioritaire est d’alléger la charge qui repose sur l’Hôpital du Jura et les cabinets médicaux », a déclaré le ministre jurassien de la Santé Jacques Gerber. Il a tenu à souligner qu’il ne s’agit pas de centres de dépistage, mais bien de consultation. « La manœuvre doit permettre de donner de l’espace aux autres patients, notamment atteints d’une maladie chronique, en toute sécurité », a ajouté le chef du Service de la santé publique Nicolas Pétremand.