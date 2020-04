Le Triduum pascal sur internet

Les catholiques de la région auront droit à leurs messes de Pâques. Alors que les célébrations et rassemblements religieux sont interdits depuis la mi-mars en raison du Covid-19, trois cérémonies seront diffusées en direct sur internet la semaine prochaine. Le Jura pastoral en fait état ce vendredi. Les célébrations se tiendront jeudi à 20h, vendredi à 15h et dimanche à 10h, à chaque fois depuis la chapelle du Centre St-François à Delémont. « Des demandes me sont parvenues pour dire on se sent un peu séparé, presque orphelin, de nos agents pastoraux », relate Jean Jacques Theurillat. Le vicaire épiscopal voit dans ces trois messes un élément pouvant « renforcer la confiance des paroissiens ». Pour autant, il n’est pas question de proposer régulièrement des célébrations de ce type à l’avenir.

Le Triduum pascal n’a pas été choisi au hasard par le Jura pastoral. Jean Jacques Theurillat rappelle que « Pâques est la plus grande fête pour les chrétiens ». Lors de chacune de ces trois cérémonies, un prêtre sera seul à l’autel de la chapelle. Des agents pastoraux interviendront à travers des vidéos enregistrés à leur domicile. /comm-msc