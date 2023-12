« L’Eglise doit être humble, c’est le message de Noël », dit l'abbé Antoine Dubosson

Si Noël, et plus spécifiquement la messe de minuit, ont pour vocation au sein de la chrétienté de rassembler les gens, la mission pourrait être cette année délicate alors que l’Eglise catholique traverse une période de fortes turbulences à la suite des récentes révélations d’abus sexuels commis en son sein et les nombreux départs de fidèles que ces révélations ont engendrés. « C’est une grande tragédie, une grande tristesse », explique l’abbé Dubosson, qui avoue signer un nombre important de lettres de sorties de l’Eglise : « Certaines personnes ne veulent plus rien avoir à faire avec l’Eglise catholique, et je peux les comprendre. Mais l’idée c’est que, quoiqu’il en soit, l’Eglise reste là pour tout le monde, et aide tout le monde, croyants ou pas, pratiquants ou pas. »