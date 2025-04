Un Chemin de Croix pour monter vers Pâques à Delémont

Le Chemin de Croix, une tradition chrétienne célébrée durant le week-end pascal, et vieille de plusieurs siècles, si l'on en croit les dires de Philippe Charmillot, responsable du Service de la Pastorale des familles. Et un Chemin de Croix, la théologienne en pastorale Dominique Constantin et l’animateur en paroisse Nicolas Godat en ont organisé un vendredi en pleine ville de Delémont. Départ de St-Marcel, arrivée pour la soupe de Carême au centre paroissial l’avenir, pour « une manière de réactualiser l’histoire, de revivre avec Jésus les derniers instants de sa vie terrestre, avant sa résurrection de dimanche », explique Nicolas Godat.

Une grosse centaine de personnes ont répondu présent à l’appel de l’événement mis sur pied dans le cadre de la déclinaison jurassienne des Montées vers Pâques proposées dans le Jura pastoral. Une Montée vers Pâques pour les familles du canton du Jura qui rejoindra dimanche de Pâques à Moutier celle destinées aux catholiques du Jura bernois et celle prévue pour les jeunes de 14 à 20 ans. /comm-tbe