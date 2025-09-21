Un Forum des transitions qui a manqué de monde

Une première édition qui a manqué de participants. Le Forum des transitions s’est déroulé de jeudi soir à dimanche en fin de journée à Saignelégier. L’événement, porté par Jura Pastoral et l’Eglise réformée, souhaitait interroger nos rapports à la terre et à la vie. Si le spectacle de clown jeudi soir a attiré du monde, les différents ateliers n’ont pas connu le même succès. L’animatrice pastorale, Véronique Müller, explique que l’objectif était « d’attirer l’attention des gens sur le changement climatique et c’est le changement climatique qui nous a pris les gens, puisqu’ils étaient plutôt dehors. »