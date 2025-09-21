Un Forum des transitions qui a manqué de monde

Une première édition qui a manqué de participants. Le Forum des transitions s’est déroulé de jeudi soir à dimanche en fin de journée à Saignelégier. L’événement, porté par Jura Pastoral et l’Eglise réformée, souhaitait interroger nos rapports à la terre et à la vie. Si le spectacle de clown jeudi soir a attiré du monde, les différents ateliers n’ont pas connu le même succès. L’animatrice pastorale, Véronique Müller, explique que l’objectif était « d’attirer l’attention des gens sur le changement climatique et c’est le changement climatique qui nous a pris les gens, puisqu’ils étaient plutôt dehors. »
Véronique Müller : « Ça fait 10 ans que le Pape François donnait un signal d’alarme sur la nature. »
Le bilan de cette première édition doit évidemment être dressé entre les différents partenaires mais Véronique Müller imagine davantage un forum sur plusieurs jours distincts que quatre jours d’affilés. L’animatrice pastorale relève aussi que les rendez-vous se déroulaient dans un cadre paroissial, ce qui manque peut-être de visibilité. « Si on pouvait carrément être dans la rue, ce serait plus facile. Il y aurait eu plus de passage devant la gare, par exemple. » /ncp