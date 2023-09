« Un indicateur de l’ampleur » des abus sexuels dans l’Église

Cette étude pilote, qui sera élargie, ne donne pas encore de chiffres précis sur le nombre de victimes dans le diocèse de Bâle, et donc dans le Jura. Elle précise d’ailleurs que deux diocèses ont détruit leurs archives, ce qui rend les recherches quasi impossibles. « Le diocèse de Bâle n’en fait pas partie à ma connaissance, l’étude souligne même que les archives du diocèse de Bâle remontent plus loin que dans d’autres diocèses, et surtout que les personnes en charge de ces archives ont fait preuve d’ouverture, ont accueilli les chercheurs et ont donné accès à tout ce qu’ils avaient à disposition », explique Marie-Andrée Beuret. La déléguée épiscopale se dit consciente que ces révélations risquent d’écorner encore un peu plus l’image de l’église catholique auprès des fidèles. « Le sentiment de révolte et de ras-le-bol, on ne peut que l’entendre. On doit avancer tous ensemble dans le bon sens cette fois, avec toutes les personnes de bonne volonté pour qui l’évangile prime pas seulement dans des beaux textes, mais dans des faits concrets ». /jpi