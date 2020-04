Loïc Dobler : « On a l’impression que le dossier géothermie est géré de manière très discutable »

Quel avenir pour le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne ? Le Gouvernement jurassien fera part de sa décision lundi après-midi. Il révèlera si la réalisation suivra son cours ou si le projet sera abandonné.

L’Etat réagit après les révélations du Matin Dimanche, qui ont permis de lever le voile sur le rapport du Service sismologique suisse. Un rapport que l’exécutif cantonal souhaitait présenter après la crise du coronavirus et qui serait apparemment favorable au projet jurassien. Une accélération soudaine dans ce dossier très sensible, qui fait réagir les députés socialistes Loïc Dobler, Pierre-André Comte et Fabrice Macquat. Ils avaient demandé le rapport au Gouvernement dans deux lettres distinctes le 16 janvier et le 13 mars ; des requêtes restées sans réponse. Ces élus estiment que l’exécutif a manqué à son devoir d’information au regard des règles en matière de transparence.