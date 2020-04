Vers la fin du projet de géothermie profonde à Haute-Sorne

Il pourrait bien ne jamais y avoir de géothermie profonde à Haute-Sorne. Le Gouvernement jurassien en a fait l’annonce lundi après-midi. Il dit « avoir tenu compte des événements négatifs survenus dans d’autres projets et des réactions fortes dans la population et le monde politique ». L’exécutif va ouvrir une procédure pouvant mener à révoquer l’arrêté à la base du plan spécial. Les autorités cantonales précisent que cette phase « risque d’être longue et compliquée. Il pourrait en résulter des conséquences financières négatives pour l’Etat ». Ministre de l’Environnement, David Eray a précisé lundi que « le Gouvernement s’est beaucoup questionné, notamment suite aux séismes de Pohang et plus récemment en Alsace près de Strasbourg. L’exécutif n’est plus convaincu par ce projet et ne le défend plus comme cela a été le cas par le passé ».

