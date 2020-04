Chômage partiel : des demandes pour 40% des emplois jurassiens

Le marché de l’emploi n’est pas épargné par la crise du coronavirus dans le Jura. Depuis le 1er mars, près de 1'700 entreprises ont déposé un préavis de réduction d’horaire de travail, selon un communiqué de presse transmis mardi matin par les autorités cantonales. Le Service de l’économie et de l’emploi a déployé des moyens supplémentaires pour traiter ces dossiers aussi rapidement que possible. Quelques 1'250 entreprises ont déjà reçu, à ce jour, une approbation leur permettant d’obtenir l’indemnisation des heures de travail perdues auprès de leur caisse de chômage. Près de 17'000 salariés sont actifs dans ces entreprises, ce qui représente environ 40% des emplois dans le Jura. Plus de 400 préavis de RHT doivent encore être examinés par le SEE au cours des prochains jours.





Légère hausse du chômage

Le Service de l’économie et de l’emploi a également transmis les chiffres du chômage. En mars, le taux a augmenté de 0,2 point pour se porter à 4,1% de la population active. Selon le relevé mensuel du SECO, 2'111 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régional de placement du Jura le 31 mars dernier. Le chômage est de 4,2% dans le district de Delémont, 4,0% dans celui de Porrentruy et 3,7% aux Franches-Montagnes. /comm-alr