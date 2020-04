Soulagement pour les opposants au projet de géothermie profonde

Après six ans de combat, les opposants au projet de géothermie profonde à Haute-Sorne ont obtenu gain de cause. Le Gouvernement jurassien a fait part lundi de sa volonté de stopper la procédure de plan spécial cantonal. L’association Citoyens Responsables Jura (CRJ) a réagi quelques heures plus tard dans un communiqué de presse. Elle dit avoir pris connaissance avec soulagement de cette décision et estime que l’exécutif cantonal a fait preuve de courage dans un dossier très controversé.

L’association déclare que sans l’opposition d’un petit groupe de citoyens, les travaux auraient déjà démarré en 2016. Elle évoque un rapport de force inégal face à des « promoteurs agressifs et au bénéfice du soutien très fort des grands lobbys de l’électricité ainsi que du Gouvernement jurassien ». L’organisme précise qu’il ne cessera pas ses activités. « Nous continuerons à suivre la procédure et veillerons à ce qu’elle aboutisse », indique-t-il dans son communiqué de presse. /comm-alr