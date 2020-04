A la demande du Conseil fédéral, les Suisses restent chez eux en cette période de crise sanitaire. Cela a des incidences très importantes sur le tourisme. L’association Jura & Trois-Lacs a communiqué cette semaine son inquiétude. Elle se base sur des sondages pour affirmer qu’environ 90% des prestations touristiques ont été annulées depuis le début de la pandémie de coronavirus. D’après une estimation, le chiffre d’affaires annuel dans la région diminuera de 20 à 30% pour autant que la situation revienne à la normale en juin. Guillaume Lachat, directeur de Jura Tourisme, constate que de nombreux hôteliers et restaurateurs sont inquiets. Et il le partage : « J’ai une grande inquiétude pour les prestataires touristiques ». Il craint que certains ferment boutique à cause de la situation actuelle, d’autant plus que la reprise ne sera pas immédiate dans ce domaine.