S’unir pour venir en aide

L’union fait la force pour Caritas Jura, la Croix-Rouge Jura et le Secours d’hiver Jura. Les trois organisations ont décidé de collaborer pour venir en aide aux personnes en difficulté financière en raison du coronavirus dans le Jura. Elles lancent un fonds d’aide d’urgence, selon une annonce faite ce mercredi. L’idée est d’avoir ainsi une action commune avec les mêmes critères de soutien. « Le risque eut été que chaque organisation s’organise dans son coin et que des gens touchent trois fois de l’aide alors que d’autres n’y auraient pas droit », précise Jean-Noël Maillard, directeur de Caritas Jura.

Ce dispositif est temporaire et subsidiaire. Il ne remplace pas l’aide durable des services sociaux régionaux. Ce fonds se destine aux personnes dont la situation s’est péjorée avec la crise actuelle. « On sait qu’il y a des gens en souffrance dans le Jura, mais on peine à savoir l’ampleur et la durée de cet empêchement », détaille Jean-Noël Maillard. Impossible donc de dire combien de personnes seront soutenues. L’aide des trois organisations va prendre la forme de bons d’achat alimentaire. Les montants s’échelonneront selon la taille du ménage et la situation individuelle. /comm-msc