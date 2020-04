Le PDC-JDC propose des idées pour la sortie de crise

Le PDC-JDC Jura pense à l’après-crise du coronavirus. Le parti démocrate-chrétien estime que des aides financières importantes seront nécessaires pour faire face à la « crise économique » qui s’annonce. De quoi garantir les emplois, le versement des salaires et le maintien des structures régionales. Dans ce cadre, le PDC-JDC Jura demande que la BCJ renonce exceptionnellement à verser ses 5,5 millions de dividendes, tel que prévu dans son rapport annuel, et de tenir ce montant à disposition de la RCJU. Selon le parti, cela permettrait d’offrir une aide à fonds perdus pour les entreprises, indépendants, petits commerces et autres entités dans le besoin. Le groupe parlementaire démocrate-chrétien a adressé une demande vendredi au Gouvernement, lui demandant de faire valoir en ce sens son droit d’actionnaire majoritaire d’ici au 24 avril prochain. En parallèle à cette mesure, le PDC-JDC Jura a proposé à l’exécutif de réunir les partenaires sociaux et le patronat dans une tripartite. L’objectif serait de trouver la meilleure planification pour la sortie de crise, tout en assurant la santé du peuple jurassien.





Autres interventions

D’autres interventions seront déposées dans divers domaines. Le PDC-JDC Jura entend soutenir le commerce local en octroyant le statut de dons aux bons d’achat émis dans le contexte spécifique du Covid-19, et donc permettre leur défiscalisation. Les élus démocrate-chrétiens sollicitent également l’exécutif sur la validité des abonnements de transports publics. Dans ce cadre, le Gouvernement est appelé à demander aux entreprises concessionnaires de prolonger la validité des abonnements sur une durée équivalente à celle du confinement. Le parti veut aussi diminuer l’empreinte écologique des personnes actives et améliorer l’équilibre entre vie privée et activité professionnelle.

Le PDC-JDC compte aussi demander au Gouvernement de favoriser le télétravail sur le territoire cantonal et de communiquer les mesures qu’il souhaite appliquer au secteur des médias, particulièrement touché par la crise. /comm-cto