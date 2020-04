Courgemétrage se réinvente pour déjouer le coronavirus

Le coronavirus pousse les organisateurs du festival neuchâtelois Courgemétrage à revoir leurs plans. Il n’y aura pas un lieu de tournage unique pour cette 8e édition. Semi-confinement oblige, les participants sont invités à réaliser leur court-métrage dans leur cuisine. Les acteurs et le réalisateur sont appelés à respecter les directives de la Confédération : pas de rassemblement de plus de 5 personnes et maintien d’une distance de deux mètres entre les participants s’ils ne vivent pas sous le même toit. « On fait confiance aux gens car, chaque année, on est surpris par la créativité des participants », indique Clément Borel, président du festival.

L’avantage de cette nouvelle configuration permet aussi à davantage de personnes de participer, puisqu’il ne faut pas se rendre en un point précis du canton de Neuchâtel. « On a déjà une inscription de Belgique », précise Clément Borel.

Les participants doivent s’inscrire à l’adresse suivante : inscription@courgemetrage.ch, en fournissant une photo de leur cuisine. Les courts-métrages, d'une durée maximale de cinq minutes, doivent être remis au plus tard le 27 juin à minuit.

La soirée de projection, si les mesures sanitaires permettent qu’elle ait lieu, est également prévue dans un lieu différent que d’habitude en raison des travaux au Temple du Bas à Neuchâtel. Elle est prévue le 19 septembre aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. La projection se fera en mode « silent » avec des casques sur les oreilles pour les participants. /sbe