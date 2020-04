Le PCSI Jura propose des idées pour la sortie de crise

Le PCSI Jura s’est adressé au Gouvernement jurassien via une lettre lundi : il propose plusieurs idées pour tenter de minimiser la crise liée au Covid-19. Le parti chrétien-social indépendant estime que certains dispositifs mériteraient d’être modifiés ou mis en place, notamment pour soutenir les petits commerces de proximité.



Ainsi, il demande que les géants de la vente de denrées alimentaires ne puissent pas offrir d’autres produits non essentiels tant que les commerces spécialisés n’auront pas été autorisés à rouvrir, par respect d’une concurrence loyale. Il souhaite aussi que l’Etat définisse un cadre précis qui permette aux commerçants et entreprises de recourir à des produits et matériels reconnus comme assurant l’hygiène et la sécurité sanitaire de leur personnel et de leur clientèle. Le PCSI Jura demande aussi que l’Etat et les communes soient incités à renoncer à toute perception de loyers à l’égard de commerces, sociétés ou associations locataires pour la période durant laquelle ils ont été contraints de fermer ou réduire leurs activités.

Le parti ajoute enfin qu’il sera important, après la crise, de continuer à consommer local.

Efforts de la part des banques et assurances

Selon le parti, l’Etat doit aussi exiger que les banques et les assurances s’impliquent davantage dans l’effort national et public mis en place pour sortir de la crise. Il évoque la constitution d’un capital d’aide d’urgence destiné à être octroyé à fonds perdus, sur des critères précis offrant des perspectives réelles de sauvetage d’activités et d’emplois. Le PCSI aimerait demander aux actionnaires de la Banque Cantonale du Jura de renoncer exceptionnellement au versement du dividende 2019, somme que la banque est invitée à verser pour alimenter un fonds Covid-19 en faveur de l’Etat jurassien. Il suggère que la moitié de cette somme de 5,55 millions de francs soit destinée à venir en aide aux communes jurassiennes dans leur lutte contre la propagation du Covid-19. /comm-cto