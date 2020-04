La galère des addictions durant le semi-confinement

Vivre avec une addiction, c’est encore plus compliqué pendant le confinement. L’isolement social fait émerger de nouvelles problématiques pour les personnes qui souffrent de dépendance à certaines substances. Il y a le risque d’augmenter sa consommation pour lutter contre la solitude mais aussi les difficultés à s’approvisionner en substances. « Il faut distinguer deux types d’addiction, celle aux produits légaux et illégaux. Une personne qui a des problèmes avec l’alcool va encore pouvoir en trouver sur le marché. C’est plus tendu pour les produits illicites. Il y a des signes qui montrent qu’il peut y avoir une pénurie. Si celui qui est en période de pleine consommation n’a plus de produit, cela peut devenir problématique avec des effets de manque », constate sur le terrain Christophe Chaignat, responsable du site de Porrentruy pour Addiction Jura.