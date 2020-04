Léger assouplissement pour les funérailles dans le Jura Pastoral

Les cérémonies funèbres catholiques deviennent un peu moins intimes dans le Jura Pastoral. Depuis ce lundi, l’adieu à un défunt peut se faire en présence d’une vingtaine de membres de la famille, et non plus en présence d’un cercle restreint de cinq personnes. Les célébrations proposées en cette période de crise liée au Covid-19 continueront en revanche de se dérouler le plus simplement possible, de préférence en plein air. Le Jura Pastoral entend respecter les directives émises par l’OFSP, y compris au sujet du port du masque qui n’est pas obligatoire. Les célébrants rappelleront donc les mesures barrières en vigueur avant chaque cérémonie. Il n’y aura plus d’autre assouplissement avant le 8 juin, en fonction des suites que donnera la Confédération en cette phase de reprise progressive.

De leur côté, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure indiquent ce lundi que les services funèbres peuvent à nouveau avoir lieu dans les édifices religieux. Elles ont pris des mesures pour respecter les directives en lien avec le coronavirus. Le nombre de participants aux cérémonies reste toutefois limité au cercle familial. Du désinfectant pour les mains est mis à disposition et les poignées de portes sont désinfectées régulièrement. /rch-jre-comm