L'Hôpital du Jura vers la sortie de crise

Rester attentif



L’H-JU prévient : de nouvelles contaminations sont à prévoir avec le déconfinement progressif et la reprise de l’activité économique. Le fonctionnement de l’institution sera perturbé pour encore plusieurs mois. L’hôpital prévoit ainsi de revenir à un mode normal, tout en restant capable de faire face à de nouvelles flambées de contaminations.

Les urgences de Porrentruy ne rouvriront pas dans l'immédiat. Le personnel soignant du site bruntrutain apporte toujours son soutien aux collaborateurs de Delémont.





Manque à gagner de plusieurs millions

Les conséquences financières de la crise du coronavirus seront lourdes pour l'H-JU. Le manque à gagner de mi-mars à fin avril est estimé à plus de 6 millions de francs. Des surcoûts liés au matériel de protection ont notamment pesé dans la balance : ils représentent plus d’un million de francs de surcoût. Des discussions sur d'éventuelles aides aux hôpitaux sont engagées au niveau fédéral et entre les cantons. L'H-JU a lui transmis une demande de chômage partiel au canton du Jura. Si le dossier est accepté, le personnel soignant ne sera pas concerné pas cette mesure. /mmi-gtr