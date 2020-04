Coronavirus : le Gouvernement jurassien dénonce une nouvelle concurrence déloyale

Le Gouvernement jurassien défend une égalité de traitement pour les commerces auprès de la Confédération. Dans un courrier transmis mardi, l’exécutif cantonal a appuyé une démarche initiée par la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP). En cause : l’autorisation, pour les grandes enseignes de jardinage et de bricolage, de vendre l’ensemble de leur assortiment. Ce dernier comprend également du matériel électronique ou de l’ameublement par exemple, et cela prétérite les commerces indépendants, selon le président du Gouvernement jurassien, Martial Courtet :