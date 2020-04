Les restaurants rouvrent, mais pas sans précautions

A table ! Le conseil fédéral a précisé mercredi après-midi la deuxième étape du déconfinement. En plus de tous les magasins et des écoles primaires et secondaires, il a annoncé la réouverture des musées, des bibliothèques, mais aussi des restaurants. Une mesure qui a surpris, dans la branche. Le président de GastroJura, Maurice Paupe, l’accueille positivement, mais avec des réserves :