Le trafic ferroviaire a été perturbé ce matin sur la ligne entre Delle et Porrentruy. Un défaut d’alimentation électrique a entraîné une interruption de la ligne vers 6h30 durant plus de deux heures. Le dispositif a été levé peu avant 9h. Des bus de remplacement ont été mis en place entre Boncourt et Courtemaîche durant la panne. /jpi