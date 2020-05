Il n’y aura pas de Trophée Jurassien décerné cette année en course à pied et VTT. Le comité, réuni lundi soir par vidéoconférence, a décidé d’annuler l’édition 2020. Cela ne signifie pas l’annulation des courses encore en suspens, mais il n’y aura ni classement établi ni de remise de prix sur l’ensemble de la saison. « Vu que la moitié des épreuves sont déjà annulées et par équité envers chaque organisateur, cela n’avait pas de sens d’établir un classement général sur la base d’un programme vraiment allégé », justifie le coordinateur des courses du Trophée Jurassien, Jacques Riat.







Les organisateurs devront se débrouiller en interne



Cette décision aura néanmoins des répercussions sur les organisateurs de courses qui ne bénéficieront plus d’aides du TJ cette année. « Effectivement, les événements devront peut-être restreindre leur format. Ils n’auront notamment plus l’appui du Trophée Jurassien pour ce qui concerne les dossards, ils devront s’organiser en interne », poursuite Jacques Riat. Mais selon lui, pas de risque que les différents comités se découragent pour autant et décident de jeter l’éponge, « le gros problème, c’est plutôt l’incertitude sanitaire, ce qu’il est possible de faire et de ne pas faire. »