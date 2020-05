La Raiffeisen du Val-Terbi soutient l’économie locale

La Banque Raiffeisen du Val-Terbi met 100’000 francs à disposition de ses clients en difficulté à cause de la pandémie de Covid-19. Ainsi, les indépendants, artisans et PME qui souffrent des conséquences du coronavirus pourront obtenir un soutien direct et sans contrepartie de la part de leur banque.

Une commission ad-hoc a été mise sur pied pour analyser les demandes de soutien financier. Les critères d’octroi, ainsi que les modalités pour soumettre une demande, sont à disposition sur le site de la Banque. Parallèlement à cette aide directe, la Banque du Val-Terbi rappelle qu’elle participe au programme de garantie lancé par la Confédération, en collaboration avec plusieurs banques, pour soutenir les PME confrontées à des problèmes de liquidités avec l’offre de crédits transitoires COVID-19. /comm-cto