Une rentrée scolaire pas comme les autres

À la Baroche aussi

Les plus petites écoles ont également préparé activement la reprise. Au sein du cercle scolaire de la Baroche, toute une série de mesures d’hygiène ont été mises en place. Les enseignants vont rendre attentifs les plus jeunes à l’importance des gestes barrière. S’ils ont eu des contacts virtuels avec leurs élèves pendant cette période de confinement, ils se réjouissent de les retrouver physiquement. « Ce n’était pas évident d’arriver en classe et de voir tous les bancs vides. C’était quelque chose de difficile », a indiqué à RFJ Christiane Chételat, directrice du cercle scolaire de la Baroche et enseignante à Asuel.